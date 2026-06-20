Seth MacFarlane wird einen Family Guy Film drehen, der "wenn alles andere den Bach runtergeht"

Obwohl Seth MacFarlane bereits über 24 Staffeln von Family Guy gemacht hat, scheint er keine Anzeichen zu zeigen, die Bremse der animierten Comedy-Serie zu bremsen. Tatsächlich sieht MacFarlane Family Guy weiterhin als seine Schutzdecke, denn der Schauspieler und Schöpfer der Serie enthüllte, dass er in absehbarer Zukunft weiterhin neue Staffeln von Family Guy produzieren und die Reihe aus den Kinos fernhalten wird, bis er sie unbedingt in Kinos auf der ganzen Welt bringen muss.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter wurde MacFarlane gefragt, ob er jemals einen Family Guy -Film drehen würde, woraufhin er erklärte, dass dies nur passieren wird, wenn es unbedingt notwendig ist.

"Der Family Guy Spielfilm ist etwas, das mir immer im Hinterkopf herumgeht. Ich hatte immer eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie es aussehen wird. Es ist dieser Pfeil im Köcher, den ich für den Fall aufbewahre, wenn alles andere den Bach runtergeht. [Könnte das jemals passieren, solange die Serie noch im Fernsehen läuft?] Oh ja. Ich gehe immer davon aus, dass, wenn ich einen wirklich miserablen professionellen Fehlschlag habe, zum Beispiel einen Film oder eine Serie produziere, die so schlecht scheitert, das Einzige, was die Palette des Publikums reinigen kann, der Family Guy Film ist. Dann mache ich es."

MacFarlane bemerkte auch die Langlebigkeit von Family Guy als Serie und erklärte: "Ich denke, es kann so lange bestehen, wie es Appetit darauf gibt. Ich bin immer wieder schockiert über die Zahlen der Serie, dass sie weiterhin sehr, sehr hoch sind. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist so lange her. Es ist schon ein Vierteljahrhundert her, dass das Ding auf Sendung läuft!"

Würdest du jemals einen Family Guy Film schauen oder findest du, es sollte eine Fernsehserie bleiben?