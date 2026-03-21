Seth MacFarlane erklärt, wie die Ted -Reihe über 20 Staffeln laufen kann

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Seth MacFarlane ist ein Typ, der weiß, wie man eine Show jahrelang am Laufen hält. Family Guy läuft seit 1999, American Dad begann 2005, und er sieht seine Live-Action-Comedy-Show Ted genauso lange laufen, mit einer Bedingung. Sie müssen den CGI-Bären weiter finanzieren.

Im Gespräch mit Collider erklärte MacFarlane, warum sich manche Serien so anfühlen, als könnten sie ewig weitergehen, während andere auf ein endgültiges Ende zusteuern. "Es gibt bestimmte Serien, die prämissenbasiert sind, und andere, die charakterbasiert sind, so funktionierte das Fernsehen jahrzehntelang. Du schaust Friends, du schaust The Office, das sind charakterbasierte Serien. Wenn etwas charakterbasiert ist, kann es unbegrenzt weitergehen, weil es sich um die Situation handelt, in die man diese Menschen setzt, denn es sind die Menschen, für die das Publikum da ist", sagte er.

"Ted ist eine charakterbasierte Serie. Das Einzige, was uns behindert, sind die Kosten. Den Bären zu erschaffen kostet viel Geld. Aber du hast diese fantastischen Schauspieler, du hast dieses fantastische Autorenteam. Du kannst so viele machen, wie du willst. Man könnte 20 Staffeln davon machen, und es würde funktionieren, aber das CGI-Element macht es herausfordernd. Aber was die Geschichte angeht, um deine Frage zu beantworten: Es kann unbegrenzt sein. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Geschichten, die man mit Figuren erzählen kann, die die Leute Woche für Woche besuchen wollen."

MacFarlane beschrieb das Erstellen des CGI-Bären in Ted als "einen Marvel-Film etwa alle halbe Stunde zu machen", daher vermuten wir, dass es nicht billig ist, den gleichnamigen Bären zum Leben zu erwecken. Solange Ted erfolgreich genug ist, um den Bären zu finanzieren, werden wir mehr von ihm sehen.