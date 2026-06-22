Serena Williams bestätigt ihre Rückkehr zum Wimbledon Einzel-Turnier

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Serena Williams wird sich nicht nur mit Venus Williams für eine weitere Chance im Frauendoppel von Wimbledon zusammentun, das nach vier Jahren wiedervereint ist: Es wurde bestätigt, dass Venus, 44 Jahre alt, auch im Dameneinzel antreten wird und eine Wildcard-Einladung vom Gras-Grand Slam annimmt, der nächste Woche beginnt. Es wird ihr erstes Einzelmatch seit fast vier Jahren sein.

Venus Williams beendete ihre Karriere nach den US Open 2022 und erklärte, sie würde sich "vom Tennis entfernen", kehrte aber kürzlich zurück, um ein Damen-Doppelmatch im Queen's Club zu spielen, zog sich schließlich zurück, weil ihre Spielpartnerin Victoria Mboko eine Knieverletzung erlitten hatte. Letzte Woche kehrte sie für ein Turnier in Berlin zusammen mit Karolina Muchova zurück, verlor jedoch in der ersten Runde gegen Routliffe und Giuliana Olmos.

Venus Williams gewann zwischen 2002 und 2016 23 Grand-Slam-Turniere, darunter sieben in Wimbledon. Nach ihrem Mutterschaftsurlaub 2017 erreichte sie zwei weitere Finals. Mit einer Gewinnquote von 87 % war Rasen stets der bevorzugte Untergrund von Venus Williams. Im Damendoppel gewannen die Williams-Schwestern zwischen 2000 und 2016 sechs Wimbledon-Titel.

Wimbledon 2026 beginnt seine Hauptauslosung am 29. Juni und dauert bis zum 12. Juli.