Serbien bestätigt den Kauf chinesischer Raketen, nachdem Fotos durchgesickert sind

HQ

Serbien hat bestätigt, dass es chinesische CM-400AKG-Raketen für seine Luftwaffe gekauft hat, nachdem Bilder der auf serbischen Flugzeugen montierten Waffen online kursierten.

Präsident Aleksandar Vučić sagte, das Land habe eine "bedeutende Anzahl" der Raketen erworben und plane, weitere zu erwerben. Der Kauf macht Serbien zum ersten europäischen Betreiber des chinesischen Systems, das für Hochgeschwindigkeitsangriffe auf Boden- oder Seeziele konzipiert ist.

Die Übernahme unterstreicht Belgrads komplexen außenpolitischen Balanceakt. Während Serbien die Zusammenarbeit mit der NATO pflegt und die Mitgliedschaft in der Europäischen Union anstrebt, pflegt es auch enge politische und militärische Beziehungen zu Russland und vertieft die strategischen Beziehungen zu China.

"Wir haben eine beträchtliche Anzahl dieser Raketen, und wir werden noch mehr haben", sagte Präsident Aleksandar Vučić in einer Live-Übertragung des serbischen staatlichen RTS-Fernsehens.