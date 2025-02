Sentinels werden an Marvel Rivals esports teilnehmen Die Organisation wird einen Kader aufstellen, aber das ist alles, was wir über ihr Engagement in der Szene wissen.

HQ Heute früh berichteten wir über die Nachricht, dass Virtus.pro einen Marvel Rivals Kader unterschrieben hat und sich dem jungen Esport verschrieben hat. Nun, um darauf aufzubauen, können wir hinzufügen, dass Sentinels das Gleiche zu tun beabsichtigen, obwohl ihre Ankündigung weniger vollständig ist. Wir sagen das, weil alles, was wir wissen, ist, dass Sentinels in Zukunft an Marvel Rivals eSports teilnehmen werden. Wir erfahren nichts über Spieler oder Trainer oder wann wir mit diesem Kader rechnen können, aber zweifellos wird das alles rechtzeitig bekannt gegeben. Wen sollten Sentinels Ihrer Meinung nach ansprechen und unterschreiben, um sie in Marvel Rivals zu repräsentieren? Vielleicht mögen einige Overwatch Veteranen Virtus.pro ?