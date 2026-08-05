Sensenmann "Cosplayer" verhaftet, nachdem er Patienten vom walisischen Krankenhausdeck erschreckt hat

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Leon Gillespie, 26, wurde mit einer Geldstrafe belegt, nachdem er in einem Grim-Reaper-Outfit auf das Dak eines walisischen Krankenhauses geklommen ist. Der Mann erschien auf dem Dach des Ysbyty Glan Clwyd Krankenhauses in St Asaph, Denbighshire, in Schwarz gekleidet und starrte das Personal und die Besucher an. Er machte Lärm und trug eine lange Klinge, und der Vorfall löste einen Notfall aus, bei dem Polizei und Feuerwehr nach Berichten über seine Anwesenheit und Handlungen gerufen wurden.

Gillespie bekannte sich schuldig, auf dem Gelände des National Health System eine Belästigung verursacht zu haben, wurde mit einer Geldstrafe belegt und zur Zahlung von Kosten und Entschädigung verpflichtet, wobei das Gesundheitsamt seine Null-Toleranz-Haltung gegenüber Belästigungen, Missbrauch oder Aggressionen an Krankenhausstandorten betonte.

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