Selenskyj warnt Europa, sich auf Drohnenangriffe durch nichtstaatliche Akteure vorzubereiten: "Sie kosten keine Milliarden mehr"

HQ

Wolodymyr Selenskyj hat gewarnt, dass europäische Länder sich nicht nur auf Drohnenangriffe von Staaten, sondern auch von Terrorgruppen, kriminellen Netzwerken und Einzeltätern vorbereiten müssen, da Technologie immer zugänglicher wird.

Im Vereinigten Königreich sagte Selenskyj, Massenangriffe seien nicht mehr auf mächtige Regierungen wie Wladimir Putin beschränkt, da günstigere und fortschrittlichere Drohnen solche Fähigkeiten weit verbreitet zugänglich machen. Er verwies auf den Einsatz iranisch entwickelter Drohnen durch Russland in der Ukraine als Beispiel dafür, wie schnell sich die Bedrohung entwickelt.

Der ukrainische Präsident brachte die Risiken zudem mit breiteren geopolitischen Spannungen in Verbindung und argumentierte, dass die Zusammenarbeit zwischen Russland und Iran die Verbreitung militärischer Technologie beschleunige. Daher fordert er Europa auf, seine Verteidigung zu verstärken, und warnt, dass zukünftige Angriffe von Land oder See kommen und sowohl militärische als auch zivile Infrastruktur ins Visier nehmen könnten.

Wie er im Vereinigten Königreich sagte:

Mit der Verbreitung von Drohnen kosten Massenangriffe keine Milliarden mehr. Sie kosten viel weniger. Leider ist es nicht mehr nur ein wohlhabender Wahnsinniger wie Putin, der sich das leisten kann, aber selbst jetzt bekommt er Geld, da seine eigenen Sanktionen aufgehoben werden.

Wenn das Böse siegt, wird die Entwicklung des Krieges jede Strecke auf der Erde überqueren, kein Ozean wird helfen, keine Wüste, keine Berge... die Regime in Russland und Iran sind Brüder im Hass, und deshalb sind sie Brüder in Waffen. Wir wollen kein solches Regime, das Europa oder unsere Partner bedroht.

Wir sagen nicht, dass Russland nicht innovativ sein kann. Es kann es, aber es tut es, um zu töten, zu verstümmeln, zu zerstören. Das ist es, was es am besten kann, ebenso wie die Ayatollahs, man sieht es daran, wie sich Shaheds von etwas wie Waffen des Blitzes zu Drohnen entwickelt haben, die schneller, tödlicher sind und bereits KI nutzen.

Das ist die Art von Verstärkung, die wir anbieten, und sie könnte bald in ganz Europa benötigt werden. Drohnen können nicht nur von Land, sondern auch von Schiffen auf See gestartet werden. Solche Langstreckenschläge sind heute nicht selten.