Selenskyj verspricht die Unterstützung der Ukraine für die USA gegen iranische Drohnen

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Donnerstag, dass die Ukraine den Vereinigten Staaten auf US-Wunsch Unterstützung bei der Bekämpfung iranischer Drohnen leisten werde. Teheran hat Hunderte von Drohnen auf amerikanische Ziele in Nachbarländern abgefeuert, nachdem US-amerikanische und israelische Luftangriffe gegen den Iran am vergangenen Wochenende begonnen hatten. Das ukrainische Militär, das kampferprobt gegen russische Angriffe ist, hat effektive Systeme entwickelt, um die iranisch entworfenen Shahed-Drohnen abzuschalten.

Selenskyj bestätigte in den sozialen Medien, dass ukrainische Spezialisten und notwendige Ausrüstung in den kommenden Tagen in den Nahen Osten entsandt werden, um US-Stützpunkte und -Personal zu schützen. Die Unterstützung zielt darauf ab, die Erfahrungen der Ukraine über vier Jahre Konflikt mit Russland zu nutzen, insbesondere bei der Abfangung von Drohnen, die von Moskau umfangreich eingesetzt werden.

US-Präsident Donald Trump begrüßte das Angebot und wies darauf hin, dass jede internationale Unterstützung angenommen werde. Selenskyj hatte zuvor Bedenken geäußert, dass der Iran-Krieg die Waffenlieferungen an die Ukraine belasten könnte, darunter Patriot-Luftabwehrsysteme, die für die Verteidigung gegen russische Raketen entscheidend sind, und deutete auf mögliche Ausrüstungsaustausche mit Nahost-Verbündeten hin.

Wie Selenskyj in den sozialen Medien sagt:

Wir erhielten eine Anfrage aus den Vereinigten Staaten um spezifische Unterstützung zum Schutz gegen "Shaheds" in der Nahostregion. Ich gab Anweisungen, die notwendigen Mittel bereitzustellen und die Anwesenheit ukrainischer Spezialisten sicherzustellen, die die erforderliche Sicherheit garantieren können. Die Ukraine unterstützt Partner, die unsere Sicherheit gewährleisten und das Leben unseres Volkes schützen. Ruhm der Ukraine!