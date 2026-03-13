Selenskyj sucht Unterstützung in Paris, da der Nahostkrieg die Aufmerksamkeit von der Ukraine ablenkt

HQ

Wolodymyr Selenskij reist am Freitag nach Paris, um Zusicherungen für fortgesetzte westliche Unterstützung zu erhalten, während der sich ausweitende Nahostkrieg die globale Aufmerksamkeit vom Kampf der Ukraine gegen Russland ablenkt.

Der Konflikt mit Iran hat in Kiew Bedenken geweckt, dass Waffenlieferungen woanders umgeleitet werden könnten, insbesondere an Luftabwehrsystemen, die die Ukraine dringend benötigt, um russische Raketen- und Drohnenangriffe abzuwehren.

Selenskyj hat gewarnt, dass die Ukraine bereits mit einem ernsthaften Mangel an Luftabwehrraketen konfrontiert ist. Golfstaaten, die sich gegen iranische Angriffe verteidigen, setzen zudem große Mengen von Abfangsystemen ein, was die weltweiten Versorgungsgüter möglicherweise verkürzt und die Bemühungen der westlichen Verbündeten der Ukraine, die militärische Hilfe aufrechtzuerhalten, erschwert.

Wie ein Beamter der französischen Präsidentschaft berichtete:

Die zentrale Botschaft dieses Besuchs und sein Hauptzweck ist zu zeigen, dass nichts – keine Krise, keine Entwicklung – unsere Aufmerksamkeit von der Ukraine ablenken wird, die für uns weiterhin ein großes Sicherheitsproblem ist. Unsere Unterstützung für die Ukraine wird nicht nachlassen.