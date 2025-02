HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen neuen Plan für einen Gebietstausch mit Russland vorgeschlagen, um den anhaltenden Krieg zu beenden.

In einem kürzlichen Interview mit dem Guardian deutete Selenskyj an, dass die Ukraine, die nach einem überraschenden Einmarsch im August einen kleinen Teil des russischen Territoriums in der Oblast Kursk hält, es Moskau im Austausch für Gebiete anbieten könnte, die derzeit in der Ukraine unter russischer Besatzung stehen.

Der ukrainische Staatschef erwähnte, dass die Details, welche Gebiete getauscht werden sollen, noch unklar sind, aber er betonte, dass das gesamte ukrainische Land wichtig sei und kein Gebiet Vorrang habe.

Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die diplomatischen Bemühungen intensivieren, da der ehemalige US-Präsident Donald Trump sich darauf vorbereitet, Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln, um den Krieg zu beenden, der 2022 begann.

Selenskyjs Vorschlag könnte ein mutiger Schritt in Richtung Frieden sein, aber es bleibt ungewiss, wie Moskau darauf reagieren wird. Vorerst bleibt abzuwarten, wie Russland darauf reagieren wird und wie sich dieser territoriale Austausch auf den größeren Konflikt und die Stabilität der Region auswirken könnte.