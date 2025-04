HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Am Dienstag hat Wolodymyr Selenskyj chinesische Staatsangehörige beschuldigt, in einer Drohnenproduktionsstätte in Russland zu arbeiten, und damit Alarm geschlagen vor einem möglichen Diebstahl von Drohnentechnologie aus China geschlagen.

Auf einer Pressekonferenz deutete Selenskyj an, dass Russland diese sensible Technologie ohne Chinas vollständiges Wissen erworben haben könnte, was die wachsende Besorgnis über Pekings indirekte Beteiligung an dem anhaltenden Konflikt widerspiegelt.

Dies folgt auf frühere Vorwürfe aus der Ukraine, dass China Russland mit Waffen und Schießpulver beliefert habe. Während China jede direkte militärische Unterstützung hartnäckig ablehnt, hat das ukrainische Außenministerium den chinesischen Botschafter einbestellt.