Selenskyj sagt, Putin "habe den Dritten Weltkrieg begonnen" und müsse gestoppt werden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, der russische Führer Wladimir Putin "habe den Dritten Weltkrieg begonnen" und warnte, dass nur anhaltender militärischer und wirtschaftlicher Druck Moskau zum Rückzug zwingen könne.

Dies waren seine jüngsten Äußerungen in einem neuen Interview mit der BBC, in denen er die Idee ablehnte, besetztes Gebiet abzutreten, um einen Waffenstillstand zu sichern, und argumentierte, dass ein Rückzug aus strategischen Gebieten im Osten und Süden der Ukraine das Land schwächen und seine Gesellschaft spalten würde. Er wies auch die Vorschläge zurück, dass die Übergabe von derzeit von Russland gehaltenem Land den Kreml zufriedenstellen könnte, und sagte, jede Pause würde Moskau lediglich ermöglichen, sich neu zu formieren, bevor der Krieg fortgesetzt wird.

Wolodymyr Selenskyj // Shutterstock

Selenskyj wehrte sich auch gegen den Druck von US-Präsident Donald Trump, der die Ukraine aufgefordert hat, schnell auf eine Einigung hinzuarbeiten. Während er die Abhängigkeit der Ukraine von westlicher militärischer Unterstützung anerkannte, bestand er darauf, dass das Land den Krieg nicht verlieren werde, und stellte den Sieg als Wahrung der Unabhängigkeit und letztlich die Wiederherstellung der ukrainischen Grenzen von 1991 dar.

Trotz anhaltender Herausforderungen auf dem Schlachtfeld und politischer Spannungen mit Verbündeten betonte Selenskyj, dass Diplomatie und militärischer Druck parallel ablaufen müssten. Putin zu stoppen, sagte er, würde nicht nur die Zukunft der Ukraine sichern, sondern auch einen größeren globalen Konflikt verhindern...