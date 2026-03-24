Selenskyj sagt, die Ukraine habe "unwiderlegbare" Beweise für russische Geheimdienstunterstützung für den Iran

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Wolodymyr Selenskyj sagt, die Ukraine besitze "unwiderlegbare" Beweise, dass Russland dem Iran nachrichtendienstliche Unterstützung leistet, und warnt, dass diese Zusammenarbeit eskaliert und den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten verlängert.

Laut Selenskyj umfasst die russische Unterstützung Signale und elektronische Aufklärung sowie Daten, die im Rahmen regionaler Partnerschaften geteilt werden. Er beschreibt die Aktivität als "zerstörerisch" und fordert ein Stopp damit, da er argumentiert, dass sie zu einer breiteren Instabilität beiträgt.

Der ukrainische Staatschef weist zudem auf wachsende wirtschaftliche Folgen hin und weist darauf hin, dass die globalen Märkte bereits negativ reagieren, insbesondere in den vom Krieg betroffenen Energiesektoren.

Kiew argumentiert, dass Moskau durch die Unterstützung Irans bei der Verbesserung seiner Zielerfassungsfähigkeiten den Konflikt effektiv verlängert und dessen globale Wirkung verstärkt.

Der Kreml hat ähnliche Vorwürfe in den letzten Tagen zurückgewiesen und Berichte über Geheimdienstaustausch und militärische Zusammenarbeit als falsch zurückgewiesen.