Selenskyj fordert ein neues System zur Kontrolle der Drohnenverkäufe in der Ukraine

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Wolodymyr Selenskyj sagt, ausländische Regierungen und Unternehmen sollten ukrainische Drohnen nicht direkt von Herstellern ohne staatliche Aufsicht kaufen dürfen. Laut The Guardian hat der ukrainische Präsident ein neues System zur Regulierung solcher Verkäufe gefordert und gewarnt, dass unkontrollierte Exporte die eigene Verteidigung des Landes beeinträchtigen könnten.

Selenskyj sagte, Kiew habe bereits einen Hersteller dafür gerügt, Drohnenabfanggeräte zu verkaufen, ohne die Auswirkungen auf die militärischen Bedürfnisse der Ukraine zu berücksichtigen. Das Interesse an ukrainischer Drohnentechnologie ist Berichten zufolge angesichts von Konflikten im Nahen Osten gewachsen, wo Verbündete der Vereinigten Staaten nach Werkzeugen suchen, um iranische Drohnenangriffe abzuwehren.

Zur Diplomatie sagte Selenskyj, die Ukraine warte auf die nächste Runde der Friedensgespräche mit Russland und den Vereinigten Staaten. Laut dem ukrainischen Führer schlug Washington eine Ausrichtung eines Treffens vor, doch Russland hat bisher eine Delegation abgelehnt.