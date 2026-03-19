Selenskyj besucht Madrid und Sanchez sagt: "Niemand wird uns vergessen lassen, was in der Ukraine passiert."

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Mitten im Iran-Krieg besteht die Gefahr, den anderen Krieg aus den Augen zu verlieren. Pedro Sanchez will sicherstellen, dass das nicht passiert. Am Mittwoch begrüßte der spanische Premierminister Wolodymyr Selenskyj in Madrid und sagte die Worte, die die Ukraine hören wollte:

"Wir können nicht leugnen, dass die Krise im Nahen Osten das Gespräch monopolisiert, und genau deshalb möchte ich der ukrainischen Regierung sagen, dass nichts und niemand uns vergessen lassen wird, was in der Ukraine geschieht", sagt Pedro Sanchez, Spaniens Ministerpräsident. "Wir werden unsere Unterstützung für das ukrainische Volk mit derselben Intensität beibehalten."

Der Besuch brachte mehr als nur Worte hervor. Spanien und die Ukraine unterzeichneten Koproduktionsvereinbarungen zu Drohnen, Radar und Raketen. Selenskyj traf sich außerdem mit Sener Aerospace and Defence, einer spanischen Ingenieurgruppe, um die Zusammenarbeit bei der Herstellung von Raketen und Luftabwehr zu formalisieren und ein mögliches gemeinsames Projekt für Langstreckendrohnen zu prüfen. Die ukrainischen Partner in diesen Abkommen sind Fire Point, Luch und Radionix.

"Wir haben über Produktionskapazitäten und die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung gesprochen", sagt Wolodymyr Selenskyj, der ukrainische Präsident. "Die Stärkung der Luftverteidigung und der Schutz von Leben sind unsere obersten Prioritäten."

Russlands umfassende Invasion der Ukraine befindet sich nun im fünften Jahr. Der US-israelische Krieg gegen Iran befindet sich in seiner dritten Woche. Beide sind ungelöst, und europäische Regierungen werden gebeten, ihre Aufmerksamkeit und ihre Haushalte gleichzeitig über beide zu halten.

In dieser Hinsicht nutzte Selenskyj den Besuch in Madrid, um seinen Fall für das 90-Milliarden-Euro-Darlehen voranzutreiben, über das die europäischen Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel sprechen sollen. Ungarn hat das Abkommen blockiert, aber Selenskyj sagte, er glaube, dass der Großteil Europas versteht, dass die Behebung ungerechtfertigt ist. "Es gibt keine Alternative zu den 90 Milliarden", sagte er. Selenskyj traf sich auch mit König Felipe VI. von Spanien: