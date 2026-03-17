Sekiro: No Defeat teasiert einen blitzgeladenen Genichiro-Kampf in neuem Trailer

Sekiro: No Defeat, die Anime-Adaption von FromSoftwares erfolgreichem Actionspiel Sekiro: Shadows Die Twice, wurde letztes Jahr erstmals mit großem Aufsehen enthüllt. Obwohl es Fans gibt, die jedes FromSoftware-Spiel unterstützen, ist Sekiro sicherlich ein Favorit bei vielen wegen seiner einzigartigen Mechaniken und des unglaublich präzisen Kampfsystems. Außerdem, da es das eine Soulslike ist, in dem man keinen eigenen Charakter erschafft, ist es wahrscheinlich am einfachsten, sich in einen Anime zu verwandeln.

Wie im Spiel folgt die Serie Wolf, der versucht, seinen Lord Kuro vor den Fängen von Genichiro Ashina zu schützen. Wir sehen alle drei dieser Charaktere und noch viele weitere im zweiten Trailer, den Sie unten ansehen können.

Wir bekommen eine gehörige Portion Action, darunter einige Anspielungen auf ikonische Bosskämpfe aus dem Spiel, aber auch viel Geschichte, die in Sekiros Leben als den Mann, der immer wieder von den Toten zurückkehrt, und die Frage, ob er mit diesem Schicksal zufrieden ist, eintaucht.

Wir haben noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für Sekiro: No Defeat, aber es erscheint bald auf Crunchyroll und anderen Streaming-Plattformen.