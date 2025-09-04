Seien Sie dabei für einen speziellen zweistündigen Bumper-Stream von Hell is Us auf dem heutigen GR Live

HQ

Heute wird Hell is Us veröffentlicht. Das Action-Adventure von Rogue Factor ist ein Spiel, das wir seit seiner Enthüllung im Auge behalten haben, und steckt voller Geheimnisse und Rätsel, während wir ein vom Krieg zerrüttetes fiktives Land erkunden und Remi spielen, der nach seiner lange verschollenen Familie sucht.

Hell is Us verbindet Themen wie Emotionen und die Schrecken des Krieges sowie buchstäbliche Schrecken in den gesichtslosen Kreaturen, die auf der Karte verstreut sind, und hat sich bereits als einzigartiges und beeindruckendes Erlebnis erwiesen, und Sie können unsere vollständigen Gedanken in unserem Testbericht hier finden.

Da es sich um einen zweistündigen Stream handelt, beginnen wir mit einer früheren Zeit von 15:00 Uhr BST/16:00 Uhr MESZ, aber der Stream ist weiterhin auf unseren Facebook-, YouTube- und Twitch-Seiten sowie auf unserer eigenen GR Live-Homepage zu finden. Wir sehen uns dort!