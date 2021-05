Seichtes Story-Intro führt neue Spieler in Monster Hunter Stories 2 ein

You're watching Werben

Capcoms Monster-Hunter-Reihe erfährt mit Monster Hunter Rise auf der Nintendo Switch weiteren Aufschwung und im Juli kommt bereits das nächste Abenteuer auf Monsterjäger zu. Am 9. Juli erscheint Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin auf PC (Steam) und Nintendo Switch.

Dieses Spiel unterscheidet sich in vielen Elementen von klassischen Monster-Hunter-Ablegern, da es einer kindlichen Prämisse folgt. Statt wilde Kreaturen zu häuten und aus ihren Eingeweiden neue Ausrüstung anzufertigen, zähmen wir Fantasiegestalten und freunden uns mit ihnen an. Gekämpft wird rundenbasiert und die Geschichte erinnert bislang stärker an ein klassisches Märchen.

Die grundlegende Handlung hat Capcom heute Morgen noch einmal in einem kleinen Video aufgezogen. Darin stellen sie uns die wichtigen Akteure und deren Motivationen vor. Wir wissen dank früherer Trailer außerdem bereits, dass es verschiedene Fraktionen geben wird, die sich uns in den Weg stellen werden. Ganz so einfach wird unser Abenteuer also nicht werden.

Kommende Woche, genauer gesagt am 26. Mai um 16:00 Uhr, werden wir mehr Nachrichten zum Thema Monster Hunter erhalten. Capcom plant eine Videopräsentation mit Infos zum kommenden Titel-Update 3.0 in Monster Hunter Rise, sowie Neuigkeiten zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.