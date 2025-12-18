Sehen Sie sich den Trailer zu Melania Trumps neuem Film an

HQ

Melania Trump hat den ersten Trailer zu ihrer kommenden Dokumentation Melania veröffentlicht. Dies ist ein Projekt, das von Amazon in einem Geschäft erworben wurde, das Berichten zufolge 40 Millionen Dollar wert ist.

Der Film, inszeniert von Brett Ratner, verspricht einen intimen Einblick in Melania Trumps Leben in den Tagen vor Donald Trumps zweiter Amtseinführung.

Der Trailer beginnt mit Melania im Kapitol, die der Kamera sagt: "Da gehen wir wieder", bevor zu Szenen gewechselt wird, die im Weißen Haus, Mar-a-Lago und Trump Tower gedreht wurden.

Die Dokumentation soll am 30. Januar 2026 im Kino erscheinen, wobei Amazon Prime Video noch kein bestätigtes Streaming-Datum hat. Mehr dazu findest du im untenstehenden Trailer.