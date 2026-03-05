Sehen Sie sich den neuen Trailer zu Tom Hanks' Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg an

HQ

Der History Channel hat gerade einen Trailer zu seiner kommenden 20-teiligen Serie "World War II with Tom Hanks" veröffentlicht, die am 25. Mai Premiere feiern soll. Die Dokumentation verspricht, "neue Dimensionen des Konflikts" zu erforschen, von den entscheidenden Entscheidungen, die die Schlachtfelder prägten, über die verborgenen Netzwerke, die die Kriegsanstrengungen aufrechterhalten, bis hin zu den anhaltenden Nachbeben, die die Welt bis heute prägen.

Hanks' Erzählung setzt den Ton: "Sechs dunkle Jahre lang stand die Welt in Flammen." Die Serie geht über die vertrauten Wahrzeichen des Krieges hinaus und verfolgt ihre Wurzeln bis in die 1920er und 1930er Jahre zurück (von deutschen Bierhallen bis zu Ereignissen in der Mandschurei, Abessinien und Spanien) und zeigt hervor, wie die Saat des globalen Konflikts lange vor dem Einzug in Polen gelegt wurde. Mit über 20 Stunden Filmmaterial will "Zweiter Weltkrieg mit Tom Hanks" eine gründliche und aufschlussreiche Nacherzählung des zerstörerischsten Krieges der Geschichte bieten, und wenn Sie mehr erfahren möchten, schauen Sie sich unbedingt den untenstehenden Trailer an...