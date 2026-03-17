Sega half heimlich bei der Entwicklung des PS1-Emulators, den Sony absolut hasste

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Wenn du damals die Dreamcast gespielt hast, erinnerst du dich vielleicht an eine Software namens Bleemcast. Dies war eine Dreamcast-Version des PlayStation-Emulators Bleem, die es ermöglichte, PlayStation-Spiele auf Segas Konsole zu spielen.

Nun wurde die Person, die Bleem erschaffen hat, Randy Linden, von Zohar interviewt, und das Gespräch drehte sich natürlich um genau diesen Emulator, wobei auch Bleemcast ansteht. Wie zu erwarten, war Sony nicht gerade begeistert, dass die Leute ihre Konsolen emulierten, aber die Rebellen bei Sega waren offenbar umso glücklicher und halfen tatsächlich bei der Entwicklung dieses Produkts. Linden erklärt (transkribiert von Time Extension):

"Ich habe mir die Spezifikationen für die Dreamcast angesehen und gedacht: 'Ja, das ist möglich. Absolut. Lass uns Kontakt zu Sega aufnehmen.' Also nahmen wir Kontakt zu Sega auf, und Sega war begeistert von der Idee, und sie schickten uns alle technischen Spezifikationen für die Dreamcast. Sie haben uns ein Dreamcast-Hardware-Entwicklungssystem geliehen, einschließlich eines GD-ROM-Writers und aller notwendigen Software für die Entwicklung."

Sega hingegen war in rechtlichen Fragen etwas vernünftiger und wollte den Emulator nicht offiziell machen oder aktiv an seiner Entwicklung teilnehmen. So konnten sie vermeiden, von Sony verklagt zu werden, obwohl sie indirekt beteiligt waren:

"Sie wollten nicht, dass der Titel offiziell von Sega lizenziert wird. Weil sie keinen großen Rechtsstreit mit Sony wollten. Sie würden das GD-ROM-Format gerne lizenzieren und uns erlauben, ihre Bibliotheken, ihren Code, was auch immer zu verwenden, wenn wir die Erlaubnis von Sony bekommen, oder? Was nicht passieren würde. Das bedeutete, dass alles, was für Bleemcast geschrieben wurde, von Grund auf neu geschrieben wurde.

Es werden keine Sega-Bibliotheken verwendet. Es wird kein Sega-Code verwendet. Es wird auch kein Sony-Code verwendet. Aber Sega wollte die Technologie, die sie entwickelt hatten, nicht lizenzieren, um mit den Chips mit der Hardware zu kommunizieren. Deshalb haben sie alle technischen Low-Level-Spezifikationen und technische Dokumentationen für die gesamte Hardware der Sega Dreamcast geschickt."

Dank dessen war es möglich, PlayStation-Spiele auf der Dreamcast zu spielen – und nicht nur das, die Spiele wurden auch deutlich verbessert. Tatsächlich hat die Dreamcast inoffiziell einen besseren Job gemacht als die PlayStation 2. Sony verklagte Bleem daraufhin wiederholt, und obwohl sie keinen Fall gewannen (im Gegenteil, die Gerichte standen auf Bleems Seite), musste Bleem dennoch schließen, weil sie sich den Rechtsstreit gegen einen Riesen wie Sony nicht leisten konnten.