Sega: Es war Marios Schuld Sonic Superstars unterdurchschnittlich

Sonic Superstars erschien bereits im Oktober, nur drei Tage vor Super Mario Bros. Wonder. Obwohl es sich um ein gutes Spiel handelt, das fast einstimmig positive Kritiken erhalten hat, hat es sich nicht so gut verkauft, wie Sega es erwartet hatte, während Super Mario Bros. Wonder ein Biest ist, das fast 12 Millionen verkaufte Exemplare erreicht hat (laut Nintendos letztem Quartalsbericht).

In der letzten Runde der vierteljährlichen Fragerunde mit Investoren erwähnte Sega den Mangel an Sonic Superstars Verkäufen, und es stellt sich heraus, dass sie ihrem alten Rivalen Mario die Schuld geben, gegen den Sonic in den 90er Jahren so hart gekämpft hat:

"Obwohl Sonic Superstars von denen, die es gespielt haben, im Allgemeinen gut aufgenommen wurde, fiel der Zeitpunkt der Veröffentlichung mit konkurrierenden Titeln im gleichen Genre zusammen und blieb hinter der ursprünglichen Prognose zurück. Die strategische Expansion von Sonic IP schreitet gut voran und wir werden weiterhin daran arbeiten, die Wiederholungsverkäufe dieses Titels zu steigern."

Es besteht kein Zweifel, dass sie hier speziell über Super Mario Bros. Wonder sprechen, aber wir sind uns nicht sicher, ob sie ganz richtig liegen. Während Mario definitiv die Aufmerksamkeit der Medien und der Spieler auf sich gezogen hat, ist es erwähnenswert, dass Marios Spiel ehrlich gesagt besser war und als eines der besten des Jahres 2023 galt - was den Verkaufszahlen sicherlich geholfen hat.

Wir sind immer noch der Meinung, dass jeder, der klassische Jump'n'Run-Action liebt, sich Sonic Superstars zulegen sollte, da es sowohl für Kinder als auch für ältere Sonic-Fans ein großartiger Titelspaß ist, aber wenn man sich zwischen ihnen entscheiden muss, sollte man sich unbedingt für Wonder entscheiden - was übrigens die meisten Leute getan haben.

