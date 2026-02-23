Secret Service erschießt bewaffneten Eindringling auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago tödlich

HQ

US Secret Service-Agenten erschossen einen bewaffneten Mann, der am frühen Sonntag den Perimeter von Donald Trumps Residenz in Mar-a-Lago durchbrochen hatte, so die Behörden. Der Eindringling, später als der 21-jährige Austin Tucker Martin aus North Carolina identifiziert, trug eine Schrotflinte und einen Benzinkanister, als er am Nordtor des Florida-Anwesens konfrontiert wurde.

Der Sheriff von Palm Beach County, Ric Bradshaw, sagte, der Verdächtige habe die Befehle ignoriert, die Schrotflinte fallen zu lassen, nachdem er den Benzinkanister auf den Boden gestellt hatte, woraufhin die Agenten und ein Hilfssheriff das Feuer eröffneten. Keine Polizeibeamten wurden verletzt. Martin war Tage zuvor von seiner Familie als vermisst gemeldet worden, und die Ermittler glauben, dass er nach Süden gereist ist und unterwegs die Waffe erbeutet hat.

Trumps Anwesen Mar-a-Lago // Shutterstock

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Haupteingangs von Mar-a-Lago, während Donald Trump und Melania Trump sich in Washington, D.C. aufhielten. Ermittler erstellen nun ein psychologisches Profil und suchen nach einem möglichen Motiv. FBI-Beweisteams bearbeiten den Tatort, und die Anwohner wurden gebeten, Außenaufnahmen der Kameras zu prüfen.

Die Episode erinnert an frühere Sicherheitsverletzungen in Mar-a-Lago, darunter einen Einbruch 2019 durch eine Frau mit Geräten voller Malware und mehrere Bedrohungen gegen Donald Trump während seines Wahlkampfs 2024. Die Behörden betonen, dass, obwohl der Verdächtige eines Verbrechens verdächtigt wurde, ein Schuss keine Vorschuld bedeutet...