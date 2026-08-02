Sean Astins Gehalt für Herr der Ringe war so niedrig, dass er sein Haus verkaufen musste

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Sean Astin, Star von The Goonies, Lord of the Rings, Stranger Things und mehr, ist seit seiner Jugend ein bekannter Name. Doch auch wenn ein Leben auf dem roten Teppich wie Glanz und Glamour wirken mag, täuscht der Schein oft. Während er die Kassenerfolge von Peter Jacksons Herr der Ringe-Filmen drehte, wurde Astin so wenig bezahlt, dass er sein Haus verkaufen musste.

"Es gab eine Diskrepanz zwischen der Aufmerksamkeit, die ich bekam, und dem Geld, das wir hatten. Es war nicht viel Geld! Tatsächlich musste ich mein Haus verkaufen, weil ich so einen kleinen Betrag für die Trilogie ausgehandelt habe", erinnerte sich Astin in einem Interview mit The Guardian.

Astins Gesamtsumme für alle drei Filme liegt bei etwa 250.000 Dollar, was vielleicht viel klingt, aber wenn man bedenkt, dass Schauspieler für ähnlich große Projekte heutzutage Millionen pro Film verdienen können, kann man verstehen, warum das für jemanden in Astins Position nicht viel Geld sein könnte. Orlando Bloom hat ebenfalls öffentlich gesagt, dass er nicht viel bezahlt wurde, aber die ganze Trilogie ohne zu zögern noch einmal machen würde. Astin kommentierte im Interview, dass er sich jetzt sehr wohlfühlt und immer noch schöne Erinnerungen an die Dreharbeiten zu Der Herr der Ringe hat.