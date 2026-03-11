Seagate packt 44 TB auf einer einzigen Festplatte mit HAMR-Technologie

HQ

Entgegen vieler Annahme sind mechanische Festplatten keineswegs ein veraltetes Speichermedium aus den 1990er Jahren. Nein, die Technologie hat sich selbst in diesem Bereich rasant entwickelt, parallel zu einer Welt, in der hauptsächlich von NVMe-Laufwerken gesprochen wird. Aber in den Serverräumen gibt es groteske Datenmengen zu speichern, und rotierende Metallplatten sind immer noch König.

Mit seinen neuen 44 TB (!) Festplatten geht Seagate nun den nächsten Schritt – mit Hilfe der neuesten Mozaic 4+-Plattform, die die wunderbar futuristisch klingende HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording)-Technologie verwendet. In der Praxis bedeutet dies, dass ein mikroskopischer Laser die Oberfläche der Scheibe erhitzt, wenn Daten geschrieben werden, wodurch die Informationen viel dichter gepackt werden können als zuvor. Das Ergebnis ist, dass jede Magnetplatte mehr als 4 TB Daten speichern kann.

Wenn man zehn Platten in dasselbe Laufwerk legt – was Seagate hier tut – erhält man eine ziemlich absurde Endkapazität von 44 Terabyte. Ja, vielen Dank, um ein Vielfaches größer als bisher verfügbar und ein Traum für jeden mit ein oder zwei NAS zu Hause oder im Büro.

Leider gehen die Lieferungen derzeit hauptsächlich an Rechenzentren. Also müssen wir alle Heimwerker geduldig warten. Seagate ist auch keineswegs das Einzige, was versucht, immer mehr Daten auf klassische Festplatten zu packen. Western Digital arbeitet parallel an eigenen Lösungen, um 40 TB und mehr zu erreichen, und die gesamte Branche verfolgt dasselbe Ziel: mehr Speicher pro Festplatte.

Können wir uns vielleicht auf 50 TB Festplatten in ein oder zwei Jahren freuen? Ja, wenn die Pläne der Branche Bestand haben, sollte es nicht sehr lange dauern.

Würdest du eine dieser riesigen Festplatten brauchen?