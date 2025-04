Sea of Thieves kommt im Mai zu Battle.net

HQ

Aus heutiger Sicht mutet es fast seltsam an, daran zu denken, dass Sea of Thieves einst nur ein PC- und Xbox One-Exklusivtitel war. Im Jahr 2025 ist das Spiel auch für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und eine Handvoll weiterer PC-Storefronts erhältlich. Jetzt, Jahre nachdem Activision Blizzard in die Microsoft- und Xbox-Familie integriert wurde, nimmt das Unternehmen ein weiteres Unternehmen in sein Portfolio auf.

Das Multiplayer-Piratenspiel von Rare wird bald auf Battle.net veröffentlicht. Das Spiel soll am 22. Mai auf der PC-Spieleplattform erscheinen, an diesem Tag können sich Fans entweder die reguläre, die Deluxe- oder die Premium-Version des Titels schnappen, um ihre Reise zu beginnen und ihren Namen in die Piratenlegende zu prägen.

Es sollte gesagt werden, dass der einfachste Weg, heute in Sea of Thieves zu springen, darin besteht, dies über Game Pass zu tun, da erwähnt wird, dass jeder, der ein Abonnement für Game Pass PC oder Ultimate hat, seine Xbox- und Battle.net-Konten verknüpfen kann, um Zugriff auf die reguläre Ausgabe des Spiels zu erhalten, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen. Ebenso werden Sie dies wahrscheinlich tun und daraus Kapital schlagen wollen, da das Spiel sowieso die Registrierung eines Microsoft-Kontos erfordert, um spielen zu können.

Bist du immer noch ein häufiger Sea of Thieves Spieler?