Sea of Thieves für Steam bestätigt, Bleeding-Edge-Crossover gestartet

Für Microsoft ist es an der Zeit, sich neue Ufer zu suchen. Sie wollen eine neue Gruppe von Skorbutpiraten bei Sea of Thieves willkommen heißen, konkret die Steam-Benutzer. Das wurde auf Xbox Wire enthüllt, wo uns der Publisher darauf aufmerksam macht, dass mittlerweile mehr als zehn Millionen Spieler der Suche nach wertvoller Beute und vor allem Ruhm auf den digitalen Meeren von Rare nachgegeben haben.

Steam-Benutzer können zusammen mit raubeinigen Ganoven auf Windows 10 und Xbox One zusammenspielen. Erwartet also nicht, dass es euch bei Valve an weniger vertrauenswürdigen Seeleuten mangeln wird. Leider gibt es kein genaueres Datum als "bald", aber zumindest wissen wir jetzt, dass die Plattform unterstützt wird. Wenn ihr herausfinden möchtet, was mit dem Spiel seit der Veröffentlichung passiert ist, hat Microsoft einen Artikel mit dem Titel "38 Dinge, die seit dem Start von Sea of Thieves verändert wurden" als Antwort darauf.

Auf Twitter hat Rare übrigens endlich die genauen Details zu ihrem Crossover mit Ninja Theory und Bleeding Edge verraten. Wer ein Schiff im Stile des Online-Team-Brawlers haben möchte, der muss sich heute, Samstag und Sonntag im Spiel anmelden. An jedem Tag wird es ein Teil geben, das direkt an euer Schiffskontor gesendet wird. Die Zeitfenster findet ihr unten, ihr müsst euch nur im Spiel anmelden, um ein entsprechendes Schiffsteil zu erhalten.

• 3. April 13:00 Uhr bis 4. April 9 Uhr - Flagge

• 4. April 13:00 Uhr bis 5. April 9:00 Uhr - Segel

• 5. April 13:00 Uhr bis 6. April 9:00 Uhr - Schiffshülle