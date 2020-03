Bleeding Edge färbt auf Sea of Thieves ab

Heute wurde das neue Spiel des in Cambridge ansässigen Entwicklers Ninja Theory auf PC und Xbox One veröffentlicht. Da es sich bei der Multiplayer-Sause Bleeding Edge um einen Titel der Xbox Game Studios handelt, ist es auch im Xbox Game Pass enthalten und dementsprechend für Abonnenten des Dienstes ohne weitere Kosten spielbar. Die Briten von Rare wollen an diesen Anlass anknüpfen und haben eine Überraschung für Fans ihrer Piratenpartie Sea of Thieves vorbereitet. Sie feiern die Ankunft von Bleeding Edge mit einem Satz frischer Segel in ihrem Spiel:

"Hier ist ein Blick auf etwas, das unsere Schiffbauer für die Crews zusammenstellen, die sich gerne zusammenschließen und Chaos säen! Wir werden bald weitere Informationen darüber veröffentlichen, wie ihr diesen farbenfrohen Brawler repräsentieren könnt, während ihr [durch] Sea of Thieves segelt...", schreib der offizielle Twitter-Account von Rare.

Wann Sammler diese Segel erhalten, ist also noch nicht bekannt, doch die Briten lassen sich die Cross-Promo für gewöhnlich nicht entgehen. Das letzte Spiel der Xbox Game Studios - Ori and the Will of the Wisps - hat beispielsweise zur Aktion geführt, die ihr unten im Video seht.