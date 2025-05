Sea of Stars: Die Mühlen des Uhrmachers erscheinen am 20. Mai

HQ

Nachdem Sabotage Studio schon seit einiger Zeit ein neues Abenteuer angeteasert hat, hat es endlich das Veröffentlichungsdatum für den kommenden Sea of Stars DLC Throes of the Watchmaker enthüllt.

Throes of the Watchmaker erscheint am 20. Mai und bietet den Spielern ein neues Bonusabenteuer nach dem Spiel, in dem sie einen der interessantesten Nebencharaktere des Hauptspiels weiter erkunden können. Du erkundest die Miniaturwelt Horloge des Uhrmachers, in der sich deine Stärke aus dem Hauptspiel als völlig nutzlos erweist.

Du musst dich anpassen, um in Horloge zu überleben, denn Zale tauscht sein Schwert ein, um Jongleur zu werden, und Valere tauscht ihren Stab gegen Akrobatik. Das Kinobudget für Throes of the Watchmaker ist das des Hauptspiels, und es gibt auch einen neuen Soundtrack, der komplett für den DLC gemacht wurde, also erwarten Sie ein ernsthaftes Qualitätsniveau bei diesem kostenlosen Inhalt.

Schauen Sie sich unten das Gameplay und die Geschichte von Throes of the Watchmaker an:

Sea of Stars ist ab sofort für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar.