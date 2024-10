Schwergewichtsweltmeister Oleksandr Usyk erschien zu einer Pressekonferenz verkleidet als Agent 47

HQ

Wir sehen oft, wie Boxer während der Pressekonferenzen vor ihren Kämpfen eine Vielzahl von verrückten und ungewöhnlichen Dingen tun, meist um Schlagzeilen zu machen und ihren Gegner zu verunsichern. Der letzte Anlass dafür war gestern Abend, am 23. Oktober, als Oleksandr Usyk zu seiner Konferenz erschien, um den bevorstehenden Kampf gegen Tyson Fury zu führen, während er als Agent 47 aus den Hitman Spielen verkleidet war.

Usyk erschien in einem schwarzen Anzug und einer roten Krawatte, während er Lederhandschuhe trug, eine Aktentasche trug und sich zu diesem Anlass sogar den Kopf rasierte. Da Usyk 1,91 m groß ist und zwischen Mai und Juni 2024 unangefochtener Weltmeister im Schwergewicht ist (bevor er aufgrund anderer Verpflichtungen auf einen Gürtel verzichten musste), war der Anblick auf jeden Fall ein auffälliger und beunruhigender.

Zugegeben, da Fury selbst ein erfahrener Boxer und ein Einzelkämpfer mit einer Körpergröße von 2,06 m ist, war das britische Schwergewicht wahrscheinlich nicht so beeindruckt von Usyks Hitman -Ästhetik wie der Rest von uns.

Die beiden Legenden werden am 21. Dezember in einem Rückkampf erneut gegeneinander antreten. Sie können Usyks Hitman Walk-In unten sehen, wie in Sky Sports beschrieben.

