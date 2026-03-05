Schwedische Jets patrouillieren Island bei arktischer Machtdemonstration

HQ

Sechs Saab JAS 39 Gripen-Jäger haben laut Reuters laut Reuters erstmals begonnen, im Rahmen der NATO-Mission Arctic Sentry den isländischen Luftraum zu patrouillieren, was auf eine stärkere alliierte Präsenz im hohen Norden hindeutet.

Der Einsatz aus Schweden (nun natürlich NATO-Mitglied) erfolgt vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen mit Russland und einem erneuten Fokus auf die Sicherheit in der Arktis. Präsident Donald Trump hat die Verbündeten dazu gedrängt, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen und ihre Präsenz in der Region auszubauen, auch rund um Grönland.



NATO-Beamte sagen, die Jets überwachen russische Bomberaktivitäten von der Kola-Halbinsel, Heimat eines Großteils von Wladimir Putins Nordflotte. Moskau bestreitet, in der Arktis eine Bedrohung darzustellen, warnt vor übertriebenen westlichen Behauptungen, während einige Analysten warnen, dass der militärische Aufbau eine Eskalation drohe...