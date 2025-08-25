Schweden einigt sich auf Lieferung von Saab Gripen-Kampfjets an Thailand

HQ

Die neuesten Nachrichten über Schweden . Das nordische Land hat am Montag eine Vereinbarung über die Lieferung einer kleinen Flotte seiner Saab-Gripen-Kampfflugzeuge an Thailand (insgesamt 4) bestätigt, was eine bemerkenswerte Ausweitung der bilateralen Verteidigungszusammenarbeit darstellt.

"Thailand kauft drei Gripen E- und ein Gripen F-Flugzeug von Schweden, einschließlich Ausbildung, Ausrüstung und logistischer Unterstützung. Die Verkäufe wurden heute während eines offiziellen thailändischen Besuchs in Stockholm bestätigt", teilte das Verteidigungsministerium auf X mit.

Die Vereinbarung, die fortschrittliche Flugzeugmodelle sowie Ausbildung und Unterstützung umfasst, wird als Impuls für die heimische schwedische Luft- und Raumfahrtindustrie angesehen. Thailand, das bereits Gripen-Jets betreibt, wird die neuen Flugzeuge in den kommenden Jahren integrieren.

Analysten weisen darauf hin, dass der Deal die wachsenden strategischen Partnerschaften in der Region unterstreicht. Schwedische Verteidigungsbeamte bezeichnen die Transaktion als Chance, die langfristige Entwicklung in der militärischen Luftfahrt zu stärken. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.