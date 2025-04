Schrecken und Angst stehen auf der Speisekarte im neuesten Blick auf 28 Years Later

HQ

Gerade wurde ein brandneuer Trailer zu 28 Years Later, der Fortsetzung von 28 Days Later, veröffentlicht, in dem wir einen weiteren Einblick in die schreckliche Welt erhalten, die Regisseur Danny Boyle zum Leben erweckt hat.

Der Film folgt einer Gruppe von Überlebenden, die es geschafft haben, auf einer kleinen Insel vor der Küste eine Heiligkeit zu schaffen, aber die Ruhe hält nicht lange an, da bald Infizierte das Gelände überfallen und anfangen, Chaos anzurichten. Und das alles, während es einer Gruppe gelingt, zu entkommen und auf das Festland zurückzukehren, wo sie eine Welt vorfinden, die in einen furchterregenden und furchterregenden Albtraum verwandelt wurde, der von wilden, infizierten und noch schlimmer "gesunden" Menschen bewohnt wird.

28 Years Later wird eine ziemlich überzeugende Besetzung haben, da Jodie Comer und Aaron Taylor-Johnson die Crew anführen, wobei Jack O'Connell und Ralph Fiennes ebenfalls zur Besetzung gehören.

28 Years Later soll ab dem 20. Juni in die Kinos kommen, und ihr könnt den neuen Trailer unten sehen, sowie die offizielle Zusammenfassung des Films.

"Es ist fast drei Jahrzehnte her, dass das Wutvirus aus einem Biowaffenlabor entwichen ist, und jetzt, immer noch in einer rücksichtslos erzwungenen Quarantäne, haben einige Wege gefunden, inmitten der Infizierten zu existieren. Eine solche Gruppe von Überlebenden lebt auf einer kleinen Insel, die durch einen einzigen, schwer verteidigten Damm mit dem Festland verbunden ist. Als einer aus der Gruppe die Insel verlässt, um in das dunkle Herz des Festlandes vorzudringen, entdeckt er Geheimnisse, Wunder und Schrecken, die nicht nur die Infizierten, sondern auch andere Überlebende mutiert haben."