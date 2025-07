Schiedsrichter-Bodycams könnten in der Premier League und anderen Wettbewerben eingesetzt werden, benötigen aber eine Genehmigung

HQ

Die von der FIFA bei der Klub-Weltmeisterschaft weltweit eingeführten Schiedsrichter-Bodycams könnten in der Premier League und anderen Wettbewerben eingesetzt werden. Sie müssten jedoch von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder der Liga genehmigt werden.

Nach Tests während der Klub-WM lagen die Ergebnisse laut FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina "über unseren Erwartungen". Von nun an wird das International Football Association Board (IFAB) auch anderen Profiwettbewerben außerhalb der FIFA die Möglichkeit geben, dieses System auszuprobieren. Laut BBC ist es "sehr wahrscheinlich", dass die Premier League es am Sonntag in der letzten Spielrunde ihres Summer Series-Events in den USA versuchen wird.

Es würde eine Abstimmung geben, und zwei Drittel der Premier-League-Klubs müssten sich auf die Verwendung einigen. Schiedsrichter-Bodycams erfassen das Spiel so, wie der Schiedsrichter sieht, was dazu beitragen kann, besser zu verstehen, was ein Offizieller während eines Spiels gesehen hat (was er nicht gesehen hat).