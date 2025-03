Schauen Sie sich die atemberaubende Kunst von South of Midnight an

HQ

Wir haben bereits mehrfach über das schöne Design des kommenden Compulsion-Abenteuers South of Midnight geschrieben, das eine Geschichte erzählt, die auf Folklore aus dem amerikanischen tiefen Süden basiert. Voller Zuversicht über ihr wunderschönes Spiel haben die Entwickler nun - via Bluesky - einen genaueren Blick auf einige der seltsamen Kreaturen geworfen, denen die Heldin Hazel begegnen wird, und geschrieben:

"Kunstwerke sind nicht von dieser Welt. Von geschwätzigen Schlammkatzen bis hin zu massiven Flussmonstern wird Hazel auf ihrer Reise, auf der Folklore auf die Realität trifft, in South of Midnight, die am 8. April 2025 erscheint, auf eine einzigartige Besetzung ungewöhnlicher Kreaturen und Kryptiden treffen."

Sie waren auch so freundlich, das Bild in mehrere Teile aufzuteilen, damit Sie sich ihre Kreationen (gemalt vom Konzeptkünstler João Bragato) besser ansehen können, und Sie können alles unten finden.

Am 8. April ist die Premiere für PC und Xbox Series S/X (und Game Pass), und natürlich könnt ihr die Rezension hier auf Gamereactor lesen.