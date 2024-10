Schauen Sie sich den Launch-Trailer für eines der besten Spiele des Jahres an

HQ

Morgen feiert endlich Metaphor: ReFantazio Premiere, ein japanisches Atlus-Rollenspiel, bei dem wir ohne zu zögern unsere höchste Punktzahl vergeben haben, und damit waren wir nicht allein, denn es hat derzeit einen Durchschnitt von unglaublichen 94 von 100 Punkten auf Metacritic.

Also... Was hat es damit auf sich? Nun, es ist ein ganz neues Universum, von dem wir jetzt die Chance haben, von Anfang an ein Teil davon zu sein. Atlus baut auf dem auf, was an der Persona-Serie so großartig war, hat sie aber deutlich größer und umfangreicher gemacht und ein robusteres Spielsystem und eine erkundungsfreundlichere Welt hinzugefügt.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen jetzt den Launch-Trailer, den Sie unten finden, in dem wir einen guten Eindruck von seinem einzigartigen Stil und seiner interessanten Prämisse bekommen.

Metaphor: ReFantazio wird am 11. Oktober für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht. Holen Sie sich das selbst oder haben Sie es vielleicht schon vorbestellt?