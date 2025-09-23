Schauen Sie sich das erste Poster zu Hideo Kojimas Spionagethriller an Physint

HQ

Nachdem er uns mit Strand-artigen Spielen bekannt gemacht und mit dem aufregenden OD, das er zusammen mit Regisseur Jordan Peele entwickelt hat, in den Horror eingetaucht ist, scheint Kojima mit einem Spionagespiel in Physint ein wenig zu seinen Wurzeln zurückzukehren.

Das Spiel, das bisher völlig in Geheimnisse gehüllt war, hat sein erstes Poster im Rahmen der Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum von Kojima Productions enthüllt. Auf dem Poster sehen wir eine silhouettenhafte Hauptfigur, deren Körper einen weißen Hintergrund von einer dunklen Stadtlandschaft abhebt, mit der Zeile "Here Comes the Feeling" als Slogan des Posters.

Wir haben keine Ahnung, was das wirklich bedeutet, und da wir Kojima kennen, werden wir es vielleicht auch nicht wissen, wenn wir das Spiel beendet haben. Wir haben auch eine Enthüllung der Besetzung für einige der Schauspieler des Projekts erhalten, darunter Charlee Fraser, Don Lee und Minami Hamabe.