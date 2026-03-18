Schau dir diesen geleakten Clip vom Tomb Raider-Shooting an

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Wie wir alle wissen, ist die nächste Person, die die Ehre hat, Lara Croft in einer Tomb Raider-Verfilmung zu spielen, die britische Game of Thrones-Star Sophie Turner. Dies wird in einer neuen TV-Serie sein, die auf Amazon Prime Video ausgestrahlt wird.

Bisher haben wir davon fast nichts Offizielles gesehen außer einem Werbebild, aber inzwischen sind Aufnahmen vom Shooting über die Daily Mail online geleakt. Hier sehen wir eine Actionszene, in der Lara, bewaffnet mit zwei Pistolen, auf ein scheinbar altes Steingebäude zuschießt – woraufhin sie eine Art Granate durch eines der Fenster wirft.

Wir wissen nicht genau, wo diese Sequenz in die TV-Serie passt, aber der Bluesky-Account Infinity Tomb Raider teilt alle Videoaufnahmen und eine Reihe von Bildern, die ihr unten ansehen könnt. Wir wissen nicht, wann die Serie Premiere feiert, aber da die Dreharbeiten noch nicht abgeschlossen sind und auch noch Postproduktion benötigt werden, sollten wir wahrscheinlich nicht darauf hoffen, dass es dieses Jahr passiert.