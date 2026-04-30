Schau dir diese coole Mega Man-Smartwatch an

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Suchen Sie eine neue Smartwatch und fragen sich, ob Sie ein neues Android-Modell wählen, Apples Option ausprobieren oder vielleicht etwas ganz anderes? Nun, wir haben einen wirklich tollen Tipp für euch, denn My Play Watch bringt bald eine Mega Man 2-Uhr heraus.

Mega Man: My Play Watch kommt in einer wirklich stilvollen Schachtel, die die Uhr, zwei Armbänder und ein paar andere Extras enthält – und natürlich kann man Mega Man 2 darauf spielen. Mega Man läuft allein durch die Level, und deine Aufgabe ist es, zu springen und zu schießen, indem du auf den Bildschirm tippst.

Neben unglaublich coolem Aussehen, Zeitangabe und Gameplay-Angeboten verfügt die Uhr auch über weitere Funktionen wie "Zeitmessung und Fitness-Tracking", die es den Nutzern ermöglichen, Schritte, Herzfrequenz und Kalorien im Laufe des Tages zu überwachen. Die Menüs der Uhr sind vollgepackt mit Mega-Man-Design und zeigen Charaktere aus Mega Man 2, Pixelgrafik und Themen, die Fans sicher lieben werden.

Dieses Schmuckstück erscheint am 16. Juni für 79,99 $ – in den USA wird es bei GameStop erhältlich sein, obwohl noch keine europäische Veröffentlichung bestätigt wurde. Schau dir dieses Juwel unten in den untenstehenden Bildern an, genug, um dir einen wirklich zu wünschen, oder?