Schau dir die Opening Cinematic für Mario Tennis Fever an

Der 12. Februar markiert die Premiere von Mario Tennis Fever, entwickelt von Camelot Software Planning und exklusiv für die Switch 2 veröffentlicht. Erst letzte Woche haben wir unsere Eindrücke vom Spiel geteilt, nachdem wir es bei einem Besuch bei Nintendo getestet hatten, und hier können Sie lesen, was wir davon hielten.

Es gibt viele verschiedene Spielmodi zum Ausprobieren sowie jede Menge Fieberrackets, die wirklich Abwechslung bringen können. Außerdem gibt es eine Kampagne zum Durchspielen, in der Mario und seine Freunde aus dem Pilzkönigreich in Kinder verwandelt wurden, sodass sie ihre Tennisfähigkeiten verloren haben (was ehrlich gesagt nicht nach dem größten Problem in diesem Szenario klingt).

Vor allem aber geht es darum, Tennis zu spielen. Entweder allein, mit oder gegen einen Freund oder in schwierigen Doppelmatches für vier Personen. Nintendo hat nun die Eröffnungssequenz des Spiels veröffentlicht, die Sie unten ansehen können.

Was sind Ihre Hoffnungen für dieses Spiel?