Schadensskalierung in Chronik 1 von Wolcen: Lords of Mayhem ausführlich beschrieben

Wolcen: Lords of Mayhem stieß bei den Spielern auf großes Interesse, als es Anfang des Jahres auf dem PC startete. Die Mischung aus Diablo-Gameplay und moderner Aufmachung in der Unreal Engine 4 haben ein großes Publikum auf den Titel aufmerksam gemacht, allerdings mussten die Franzosen von Wolcen Studio einsehen, dass sie sich mit dem Game ordentlich verhoben haben. Nach fünf Monaten meldet sich das Team nun zurück und stellt in einem dicken Update zahlreiche weitere Fehlerbehebungen vor, die den Weg für die Zukunft ebnen sollen.

Das Action-Rollenspiel bereitet sich auf die Saison-Struktur vor, die im Falle von Wolcen: Lords of Mayhem in "Chroniken" unterteilt wird. Bevor sich das Studio jedoch mit den Inhalten und Überraschungen aus dieser Phase auseinandersetzt, wurden zahlreiche nicht oder nur selten genutzte Fähigkeiten gestärkt, um das Late-Game spannender und vielfältiger zu gestalten. Für die Zukunft sind weitere Veränderungen in der Skalierung von Schadenszahlen geplant (insbesondere bei Zaubern und Beschwörungen), damit das Fortschrittsgefühl und die Machtfantasie des Games auf lange Sicht gefördert wird. Wie genau das alles gestaltet werden soll, erklären die Entwickler ausführlich in einem zweiten Artikel. Da sich dieser Bereich noch in der Entwicklung befindet, können sich einige Vorhaben in kommenden Updates ändern.