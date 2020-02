Prachtvolles Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem startet mit ungewöhnlichen Problemen

You watching Werben

Laut Steam ist Wolcen: Lords of Mayhem am 24. März 2016 in die Early-Access-Phase eingetaucht - kein Wunder also, dass das Spiel vier Jahre später niemand mehr auf dem Schirm hat. Morgen steht der offizielle Release bevor und Version 1.0.0 steht seit kurzem für all diejenigen Spieler, die sich frühen Zugang gekauft haben, zum Download bereit. Doch was ist dieses Wolcen denn nun eigentlich? Bis vor kurzen flog der Titel völlig unter unserem Radar, obwohl die aufwändige Inszenierung schnell auf sich aufmerksam machen konnte (wir haben euch die neuesten Trailer eingebunden, damit ihr euch davon selbst einen Einblick verschaffen könnt).

Wolcen ist ein Hack'n'Slay, ein Action-Rollenspiel im Stile von Diablo. Neben den augenscheinlichen Parallelen zu seinen Konkurrenten fallen vor allem die hohen Produktionswerte auf, die auf der Unreal Engine 4 fußen. Dicke CGI-Videosequenzen und die grafische Aufmachung von Wolcen überzeugen auf hohem Niveau, davon konnten wir uns bereits in unserer bisherigen Testphase einen Eindruck verschaffen. Sehr hübsche und farbenfrohe Umgebungen, sowie wuchtige Fähigkeiten lassen sich mit dieser Engine realisieren - das macht schon jetzt Spaß auf Diablo IV. Gleichzeitig ist es den Entwicklern trotz langer Early-Access-Entwicklung offensichtlich nicht gelungen, dem Spiel den nötigen Feinschliff zu verpassen.

Unsere Wertung hätte eigentlich heute Morgen online gehen sollen, allerdings gab es Probleme mit dem Preview-Build (die GameStar-Redaktion klärt euch darüber im Detail auf, falls es euch interessiert) und jetzt schieben wir den Test erst einmal etwas hinaus (Entschuldigung dafür). Welche Fortschritte Wolcen mit dem Release-Patch gemacht hat, das ist aktuell nicht ersichtlich. Im Vorfeld der Veröffentlichung wurde das Spiel von zahlreichen, nervenaufreibenden Bugs geplagt, auch die Lokalisation war abgebrochen und unvollständig. Zu Eindrücken der Story und den komplexeren Spiel- und Fortschrittssystemen müsst ihr leider unsere Kritik abwarten. Für Fans des Genres kann der Titel dennoch einen Blick wert sein.

