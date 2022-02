Scarlet Nexus hat neuerdings einen Fotomodus

HQ

Mit Version 1.07 gelangen ein höherer Schwierigkeitsgrad, neue Ausrüstungsoptionen und ein Fotomodus in das Anime-Rollenspiel Scarlet Nexus. Während des Schnappschusses könnt ihr Kleidung, Posen und Gesichtsausdrücke eurer aktuellen Party-Mitglieder anpassen und natürlich die gängigen Bildfilter variieren. Laut dem Game Director Kenji Anabuki sei dieses Feature erarbeitet worden, weil die Fans vermehrt nach einem solchen Extra gefragt hätten. Das können wir uns gut vorstellen, denn Bandai Namco rahmt die überzeichneten Figuren gekonnt in einer schicken Sci-Fi-Umgebung ein (wie wir euch in unserer Kritik verraten).

Quelle: Bandai Namco.