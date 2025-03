Scaloni reagiert auf Raphinhas trotzige Worte vor dem Spiel Argentinien gegen Brasilien

HQ

Heute Abend findet ein neues südamerikanisches Clásico statt. Im Rahmen des 14. von 18 Spieltags der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in der CONMEBOL trifft Argentinien am Dienstag, 25. März, auf Brasilien (Mittwoch, 26. März, 00:00 Uhr britischer Zeit, 1:00 Uhr MEZ). Ein Spiel zwischen Argentinien und Brasilien ist immer spannend, vor allem für Brasilien, da eine Niederlage bedeuten könnte, in der Qualifikation an Boden zu verlieren (sie sind mit 21 Punkten Dritter, müssen unter die ersten sechs kommen, haben aber nicht viele Punkte zu holen (der sechste, Kolumbien, hat 19 Punkte).

Raphinha, der Star der brasilianischen Nationalmannschaft, der letzte Woche im Spiel gegen Kolumbien ein Tor erzielte und in diesem Jahr eine großartige Saison mit Barcelona spielt, heizte die Spannung vor dem Spiel an, und in einem Interview auf Romarios YouTube-Kanal sagte Raphinha: "Wir werden sie verprügeln, ohne Zweifel. Wir werden sie auf dem Feld und abseits des Feldes verprügeln, wenn es nötig ist."

Seine Worte lösten einige Kontroversen aus, da er vor dem Spiel die Spannung anheizte, obwohl man anmerken sollte, dass seine Worte in einem entspannteren Interview mit einer brasilianischen Legende stattfanden, der die Reaktion auslöste, als er ihn buchstäblich fragte, ob sie sie verprügeln würden, und sogar hinzufügte "Gott sei Dank, ohne Messi".

Lionel Scaloni, der argentinische Trainer, las den Saal, als er in der offiziellen Pressekonferenz vor dem Spiel gefragt wurde, spielte er Raphinhas Worte herunter und erinnerte alle daran, dass "ein Spiel zwischen Argentinien und Brasilien ein wichtiges Spiel ist, aber es ist immer noch ein Fußballspiel. Weiter sollte es nicht gehen."

Scaloni erinnerte sich an ein Bild von Messi mit Neymar nach dem Finale 202Copa América 1 auf den Stufen des Maracanã, auf dem "die Besten der Welt und wahrscheinlich die zweitbesten zusammen Freunde sind". "Wir wollen beide gewinnen und wir werden innerlich Löwen sein, aber nach außen hin Freunde. Wir alle haben einen brasilianischen Freund; Ich kenne viele von ihnen; Weiter sollte es nicht gehen."