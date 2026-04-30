Desert Warrior, der neue Actionfilm mit Anthony Mackie, Ben Kingsley, Sharlto Copley und Aiysha Hart in den Hauptrollen, dürfte zu einem der größten Flops an den Kinokassen aller Zeiten werden. Der Film wurde von Rupert Wyatt inszeniert und von MBC Studios vertrieben, einem saudischen Medienkonzern und der größten Mediengruppe im Nahen Osten und Nordafrika.

Es bestand die Hoffnung, dass der Film, der einer Konkubine folgt, die den Fängen eines Kaisers entkommt und ein Bündnis mit einem Wüstenbanditen eingeht, um ihn zu Fall zu bringen, die saudische Filmindustrie wiederbeleben könnte. Allerdings scheint es, als müssten dafür deutlich mehr Tickets verkauft werden. Desert Warrior hat laut BoxOfficeMojo derzeit weltweit etwas mehr als 500.000 Dollar bei einem Budget von 150 Millionen Dollar eingebracht.

Angesichts der Tatsache, dass die meisten Filme heutzutage etwa das Doppelte ihres Budgets an den Kinokassen verdienen müssen, um Gewinn zu spielen, ist Desert Warrior noch sehr, sehr weit davon entfernt, ins Grüne zu kommen. Ehrlich gesagt ist es unwahrscheinlich, dass der Film noch lange erhalten bleibt. Saudi-Arabiens Medienbemühungen können wieder darauf zurückkehren, Anteile an erfolgreichen Unternehmen zu kaufen und die WWE gelegentlich einzubeziehen, da es scheint, dass die eigene Filmindustrie keinen Erfolg erzielen konnte. Desert Warrior, wirkt leider einfach zu generisch und hat auch die Kritiker nicht beeindruckt, was bedeutet, dass er vielleicht zum Scheitern verurteilt war, da er letztes Jahr auf den Zürcher Filmfestspielen Premiere feierte.