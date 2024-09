Satisfactory übertraf über 120.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

HQ

Nach fünf Jahren im Early Access wurde neulich endlich die Vollversion von Satisfactory veröffentlicht, was auch die Anzahl der Spieler auf Steam, die sich an Satisfactory beteiligten, in die Höhe schnellen ließ.

Mehr als 120.000 Personen haben sich laut SteamDB entschieden, das Leben als Fabrikkonstrukteur auszuprobieren, was einen deutlichen Sprung gegenüber dem bisherigen Rekord des Spiels von 34.238 gleichzeitigen Spielern darstellt. Nicht nur das, Satisfactory schaffte es auch in die Top Ten der meistverkauften Spiele auf Steam.

Unglaublich beeindruckende Zahlen für "ein kleines Indie-Spiel" und nun bleibt abzuwarten, was die Zukunft bringt. Denn die Entwickler haben deutlich gemacht, dass sie keinerlei Pläne haben, Satisfactory aufzugeben, und hoffen, es noch lange auszubauen.

Spielen Sie Satisfactory ?