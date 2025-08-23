Satisfactory erscheint diesen November endlich auf Konsolen

HQ

Der 4. November ist der Tag, an dem Konsolenspieler die Ärmel hochkrempeln und mit dem Aufbau von Industrieimperien beginnen können. Das äußerst beliebte Satisfactory von Coffee Stain feiert endlich sein lang erwartetes Debüt auf Xbox Series und Playstation 5.

Das Spiel wurde ursprünglich vor sechs Jahren im Early Access veröffentlicht, und nach fünf Jahren intensiver Entwicklung erschien die vollständige Version 1.0 im September 2024. Es macht Spaß, macht süchtig und ist beeindruckend groß – es ist ein Spiel, das PC-Spieler seit Jahren in seinen Bann zieht. Jetzt können sich Konsolenfans auf Förderbänder freuen, die sich wie gekochte Spaghetti winden, endloses Tüfteln und das ewige Streben nach Produktionseffizienz.

Die Veröffentlichung am 4. November gilt für Playstation 5 und Xbox Series X/S, aber Coffee Stain hat auch Versionen für Playstation 4 und Xbox One versprochen, die jedoch etwas später erscheinen werden. Das bedeutet, dass fast jeder, der eine halbwegs moderne Konsole besitzt, bald in den Genuss der industriellen Sandbox kommen kann, die bereits Millionen von PC-Spielern auf der ganzen Welt gefesselt hat.

Werdet ihr euch Satisfactory holen, wenn es am 4. November auf Konsolen erscheint?