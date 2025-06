Satisfactory 1.1. ist endlich da

HQ

Mit dem Early Access im Rückspiegel hat der riesige (und schwedische!) Fabrikbauer mit Update 1.1, das kürzlich nach monatelangem Spielerfeedback offiziell veröffentlicht wurde, seinen nächsten großen Sprung gemacht. Coffee Stain Studios hat all diese Eingaben sorgfältig analysiert und in diesen neuen Patch eingeflossen, der mit lang erwarteten Funktionen vollgepackt ist.

Die Controller-Unterstützung ist endlich da - sowohl Xbox als auch DualSense funktionieren jetzt nahtlos auf PC und Steam Deck. Das Spiel enthält jetzt auch einen voll funktionsfähigen Fotomodus, perfekt für diejenigen, die ihre wilden Fabrikkreationen zur Schau stellen möchten. Es wurden auch mehrere Verbesserungen der Lebensqualität eingeführt, neben neuen Logistikwerkzeugen, Aufzügen, verbesserten Bauplänen und vielem mehr.

Schaut euch das Video für Version 1.1 unten an – und wenn ihr euch mit den Patchnotes im Detail beschäftigen wollt, könnt ihr das gleich hier tun. Alles in allem ist dies ein perfekter Moment, um in Satisfactory einzutauchen oder wieder einzusteigen, wenn Sie ein erfahrener Veteran sind.

Spielen Sie Satisfactory und werden Sie das Update 1.1 ausprobieren?