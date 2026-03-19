Saros Gameplay in einem neuen Feature-Trailer gezeigt

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Das finnische Studio Housemarque erlangte erstmals Anerkennung für seine stilisierten, originellen und unglaublich ausgefeilten Shoot-'em-ups, von denen die meisten in Zusammenarbeit mit Sony entwickelt wurden. 2021 veröffentlichten sie Returnal, das ein großer Erfolg wurde, und kurz darauf wurde das Studio übernommen und Teil von PlayStation Studios.

Seitdem haben sie nichts Weiteres veröffentlicht, aber wir wissen, dass sie hart daran arbeiten, Saros fertigzustellen, das am 30. April auf der PlayStation 5 erscheinen soll. Auch wenn es handlungstechnisch nicht mit Returnal verbunden ist, gibt es definitiv Ähnlichkeiten, die es wie eine Art spiritueller Nachfolger erscheinen lassen.

Nun halten Housemarque und Sony es für höchste Zeit, dass wir uns mit dem Titel vertraut machen, und haben daher einen Feature-Trailer veröffentlicht, der uns in weniger als einer Minute einen Überblick über das Geschehen und die Nutzung des Controllers gibt – und zudem etwas Gameplay bietet. Schauen Sie es sich unten an.