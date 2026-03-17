Samsungs neues Galaxy Z TriFold wird seine Verkaufszahlen in Rekordzeit beenden

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Samsung beendet den Verkauf seines dreifach gefalteten Smartphones auf dem Heimmarkt bereits nach nur drei Monaten nach dem Markteinführung, zumindest laut dem südkoreanischen Donga, wie SuomiMobiili berichtet.

Samsung sollte ursprünglich das Galaxy Z TriFold am 12. Dezember 2025 veröffentlichen. Aber das Problem ist, dass Samsung das Telefon nicht in großen Mengen auf traditionelle Weise verkauft hat. Stattdessen brachte das Unternehmen das Gerät in kleinen Chargen auf den Markt, die in der Regel ein- bis zweimal pro Woche dienstags im Samsung-Online-Shop hinzugefügt wurden. In diesen Chargen gab es nur eine begrenzte Anzahl von Telefonen. Und nun wird Samsung laut Branchenquellen den Verkauf des Galaxy Z TriFold in Südkorea am 17. März beenden, also heute.

Es muss jedoch gesagt werden, dass die Situation in den Vereinigten Staaten etwas anders ist, wo der TriFold weiterhin verkauft wird, bis der Originalbestand ausverkauft ist.

Das Galaxy Z TriFold hob sich von anderen faltbaren Handys auf dem Markt ab, da es aus einem Bildschirm besteht, der an zwei Stellen zusammenklappbar ist. Das bedeutet, dass das Telefon eher einem kleinen Tablet ähnelt. Samsung hat gesagt, dass sie den TriFold hauptsächlich als technologische Präsentation und nicht als Massenmarktprodukt konzipiert haben. Sie haben nun erklärt, dass das Gerät seinen Zweck erfüllt hat.

Quellen zufolge liegt der Grund für die Einstellung der Verkäufe in erster Linie in hohen Herstellungskosten. Unter anderem sind die Preise für Speicherchips gestiegen, was die Herstellung des Geräts finanziell erschwert.